В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г разминировано 23 тыс. га территорий – Сулейманов

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено 23 тыс. га территорий, заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.
«С 10 ноября 2020 года в Карабахе и Восточном Зангезуре было разминировано 23 тыс. га территории, было обнаружено и нейтрализовано более 55 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 10 тыс. противотанковых мин, 19 тыс. противопехотных мин, 26 тыс. - неразорвавшиеся боеприпасы», - сказал Сулейманов в пятницу, выступая в Баку на международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».
Э.Шафиев
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