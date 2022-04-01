Азеришыг отбирает подрядчика на строительство энергетической инфраструктуры в городе Зангилан

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на строительство в городе Зангилан 35/00,4-кВ-ной цифровой подстанции «Занглиан» и Центра Управления, а также на прокладку 35-киловольной двухоборотной кабельной линии. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 500 манатов. Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 19 мая. Тендерная процедура состоится 20 мая в 12:00. Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет"). В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей. Н.Аббасова

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