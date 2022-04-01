Нацбанк Казахстана в марте увеличил интервенции в поддержку тенге, продал $990,5 млн

Национальный банк Казахстана в марте провел интервенции на $990,5 млн в поддержку тенге, сообщила пресс-служба регулятора.

"Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта Национальный банк осуществлял валютные интервенции. По итогам месяца их объем составил $990,5 млн, или 29% от общего объема биржевых торгов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2022 года Нацбанк провел интервенции на $273,7 млн. Регулятор начал проводить интервенции в поддержку тенге с 22 февраля на фоне обострения геополитической обстановки. Таким образом, в марте объем интервенций вырос почти в 3,7 раза.

Отмечается, что объем продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в марте составил $890,9 млн. На долю валютных интервенций Нацбанка и продаж из Нацфонда пришлось 55% общего объема торгов.

"Национальный банк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении", - проинформировали в Нацбанке.