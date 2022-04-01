Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8975 RUR   0.0204 GBR   2.2297 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.04.2022 10:56

Нацбанк Казахстана в марте увеличил интервенции в поддержку тенге, продал $990,5 млн

Национальный банк Казахстана в марте провел интервенции на $990,5 млн в поддержку тенге, сообщила пресс-служба регулятора.

"Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта Национальный банк осуществлял валютные интервенции. По итогам месяца их объем составил $990,5 млн, или 29% от общего объема биржевых торгов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2022 года Нацбанк провел интервенции на $273,7 млн. Регулятор начал проводить интервенции в поддержку тенге с 22 февраля на фоне обострения геополитической обстановки. Таким образом, в марте объем интервенций вырос почти в 3,7 раза.

Отмечается, что объем продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в марте составил $890,9 млн. На долю валютных интервенций Нацбанка и продаж из Нацфонда пришлось 55% общего объема торгов.

"Национальный банк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении", - проинформировали в Нацбанке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, ИНТЕРВЕНЦИИ


Похожие новости


Нацбанк Казахстана вопреки ожиданиям повысил базовую ставку до 10,25% Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,5% Нацбанк Казахстана пока не видит возможностей для снижения базовой ставки Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты с изображением Назарбаева

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az