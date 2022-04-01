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Финансы 01.04.2022 10:58

ЦБ РФ смягчил ограничения на переводы средств физлиц за рубеж для стран, не поддерживающих санкции

Банк России смягчил ограничения на часть переводов средств физлиц за рубеж, сохранил запрет на переводы средств для нерезидентов из стран, поддерживающих санкции.

Как говорится в сообщении регулятора, на ближайшие полгода будут установлены новые пороги по суммам переводов средств граждан за рубеж. В течение календарного месяца физлица смогут перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $10 тыс. (или эквивалент этой суммы в другой валюте). Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тыс.

"Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам", - отмечает ЦБ.

При этом переводы за рубеж с банковских счетов физлиц-нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев. На полгода также приостановлены переводы за рубеж средств нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода, пояснил регулятор.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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