Стражи порядка на Шри-Ланке применили слезоточивый газ для разгона протестующих, штурмовавших дом президента страны

Стражи порядка на Шри-Ланке применили слезоточивый газ и водометы для разгона участников протестов, которые пытались штурмовать дом президента страны Готабая Раджапаксы, сообщают азиатские СМИ.

При разгоне около 50 человек, в том числе журналисты, освещавшие протесты, получили травмы, некоторые из них госпитализированы.

Сотни человек ночью вышли на улицы, скандируя лозунги с требованием, чтобы Раджапакса и весь его кабинет министров ушел в отставку. Участники протестов подожгли военный автобус и полицейскую машину.

Недовольство протестующих связано с серьезным экономическим кризисом в стране, который считают наихудшим в Шри-Ланки с момента ее независимости в 1948 году.

По сообщениям азиатских СМИ, люди не могут купить газ для бытовых нужд, нет лекарств, бензина, а также многих продуктов питания, поскольку в стране наблюдается дефицит иностранной валюты, которой платят за импортируемые на Шри-Ланку товары.

Ряд больниц прекратил проводить операции из-за отсутствия жизненно важных медикаментов.

Накануне власти Шри-Ланки объявили об отключениях электроэнергии по всей стране в течение 10-12 часов. Телефонная связь также работает с перебоями.