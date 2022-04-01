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Дальнее зарубежье 01.04.2022 11:15

Стражи порядка на Шри-Ланке применили слезоточивый газ для разгона протестующих, штурмовавших дом президента страны

Стражи порядка на Шри-Ланке применили слезоточивый газ и водометы для разгона участников протестов, которые пытались штурмовать дом президента страны Готабая Раджапаксы, сообщают азиатские СМИ.

При разгоне около 50 человек, в том числе журналисты, освещавшие протесты, получили травмы, некоторые из них госпитализированы.

Сотни человек ночью вышли на улицы, скандируя лозунги с требованием, чтобы Раджапакса и весь его кабинет министров ушел в отставку. Участники протестов подожгли военный автобус и полицейскую машину.

Недовольство протестующих связано с серьезным экономическим кризисом в стране, который считают наихудшим в Шри-Ланки с момента ее независимости в 1948 году.

По сообщениям азиатских СМИ, люди не могут купить газ для бытовых нужд, нет лекарств, бензина, а также многих продуктов питания, поскольку в стране наблюдается дефицит иностранной валюты, которой платят за импортируемые на Шри-Ланку товары.

Ряд больниц прекратил проводить операции из-за отсутствия жизненно важных медикаментов.

Накануне власти Шри-Ланки объявили об отключениях электроэнергии по всей стране в течение 10-12 часов. Телефонная связь также работает с перебоями.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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