Фонд аграрного страхования отбирает страховщика по ДМС

Фонд аграрного страхования отбирает страховщика для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников фонда. Отбор проводится методом котировки. ДМС должно покрывать 30 сотрудников фонда. Прием предложений от страховщиков будет осуществляться до 14 апреля, вскрытие пакетов предложений состоится 15 апреля. Стоимость участия в отборе составляет 100 манат. Срок действия услуг – 12 месяцев. Р.Ахмедов

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