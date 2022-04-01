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Инфраструктура и тендеры 01.04.2022 11:15

Фонд аграрного страхования отбирает страховщика по ДМС

Фонд аграрного страхования отбирает страховщика для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников фонда.

Отбор проводится методом котировки.

ДМС должно покрывать 30 сотрудников фонда.

Прием предложений от страховщиков будет осуществляться до 14 апреля, вскрытие пакетов предложений состоится 15 апреля.

Стоимость участия в отборе составляет 100 манат.

Срок действия услуг – 12 месяцев.

Р.Ахмедов

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Тэги: ФОНД, СОТРУДНИКИ, ДМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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