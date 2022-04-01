России и Индии удастся обойти санкции Запада в сфере ВТС - Лавров

Во взаимодействии с Индией России удастся обойти санкции Запада, в том числе в том, что касается военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается военного сотрудничества, то мы не сомневаемся, что нам удастся найти решение", - сказал он в пятницу в Нью-Дели по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Так министр ответил на вопрос о будущем ВТС Индии с Россией в условиях санкций, в том числе в том, что касается поставок комплексов С-400.