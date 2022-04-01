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СНГ 01.04.2022 15:01

России и Индии удастся обойти санкции Запада в сфере ВТС - Лавров

Во взаимодействии с Индией России удастся обойти санкции Запада, в том числе в том, что касается военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается военного сотрудничества, то мы не сомневаемся, что нам удастся найти решение", - сказал он в пятницу в Нью-Дели по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Так министр ответил на вопрос о будущем ВТС Индии с Россией в условиях санкций, в том числе в том, что касается поставок комплексов С-400.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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