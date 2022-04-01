Путин и Лукашенко обсудили по телефону Украину и двусторонние отношения

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели в пятницу телефонный разговор, сообщили в близком к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канале "Пул Первого".
"Разговор Лукашенко и Путина завершился только что", - говорится в сообщении.
По данным канала, президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и затронули другие актуальные вопросы взаимодействия. "Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины", - следует из сообщения.
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим праздником - Днем единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля.
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