Путин и Лукашенко обсудили по телефону Украину и двусторонние отношения

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели в пятницу телефонный разговор, сообщили в близком к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канале "Пул Первого".

"Разговор Лукашенко и Путина завершился только что", - говорится в сообщении.

По данным канала, президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и затронули другие актуальные вопросы взаимодействия. "Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины", - следует из сообщения.

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим праздником - Днем единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля.