Латвия введет временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии

Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки в закон "Об иммиграции", которые предусматривают приостановку выдачи первичных разрешений на временное проживание гражданам РФ и Белоруссии до 30 июня 2023 года, сообщила пресс-служба парламента.
"При этом планируется установить исключения, позволяющие оформить разрешение на временное проживание. Исключение составляют случаи, основанные на воссоединении семьи, международной защите, трудоустройстве, необходимости учебы или учебной практики, а также национальных интересах или гуманитарных соображениях", - говорится в сообщении.
ВНЖ можно будет получить в связи с трудоустройством, предусмотренным законодательством ЕС или необходимостью трудоустройства на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юрлицам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OESD), и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Белоруссии. "Необходимость таких исключений обосновывается выполнением международных обязательств и возможности передислокации компаний из РФ и республики Беларусь в Латвийскую Республику", - сообщили в пресс-службе.
Компетентные госорганы будут предоставлять информацию в случае, если иностранные граждане действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества. Такая информация может служить причиной для принятия решения о запрете на пребывание в Латвии иностранного гражданина, даже если у него имеется действующий вид на жительство или виза.
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