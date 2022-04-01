Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.04.2022 15:32

Латвия введет временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии

Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки в закон "Об иммиграции", которые предусматривают приостановку выдачи первичных разрешений на временное проживание гражданам РФ и Белоруссии до 30 июня 2023 года, сообщила пресс-служба парламента.

"При этом планируется установить исключения, позволяющие оформить разрешение на временное проживание. Исключение составляют случаи, основанные на воссоединении семьи, международной защите, трудоустройстве, необходимости учебы или учебной практики, а также национальных интересах или гуманитарных соображениях", - говорится в сообщении.

ВНЖ можно будет получить в связи с трудоустройством, предусмотренным законодательством ЕС или необходимостью трудоустройства на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юрлицам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OESD), и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Белоруссии. "Необходимость таких исключений обосновывается выполнением международных обязательств и возможности передислокации компаний из РФ и республики Беларусь в Латвийскую Республику", - сообщили в пресс-службе.

Компетентные госорганы будут предоставлять информацию в случае, если иностранные граждане действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества. Такая информация может служить причиной для принятия решения о запрете на пребывание в Латвии иностранного гражданина, даже если у него имеется действующий вид на жительство или виза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az