ANAMA подписала меморандумы о сотрудничестве с организациями из Турции, России и Словении

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) подписала меморандумы о взаимопонимании с несколькими иностранными организациями.

Документы были подписаны в пятницу в Баку на «полях» международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».

В частности, документы подписаны с турецкими Фондом прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH), НПО Ассоциация гуманитарных действий (IMFAD), российским ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" и словенской ITF Human Security Enhancement Organization.

Э.Шафиев