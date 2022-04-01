ANAMA подписала меморандумы о сотрудничестве с организациями из Турции, России и Словении

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) подписала меморандумы о взаимопонимании с несколькими иностранными организациями.
Документы были подписаны в пятницу в Баку на «полях» международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».
В частности, документы подписаны с турецкими Фондом прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH), НПО Ассоциация гуманитарных действий (IMFAD), российским ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" и словенской ITF Human Security Enhancement Organization.
Э.Шафиев
Во Франции не ожидают прекращения поставок газа из РФ из-за требования Москвы об оплате в рублях
Xalq Hayat Sigorta в 2021г увеличила чистую прибыль почти в 7 раз
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 488,4 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
В МИД КНР считают США ответственными за события на Украине
Еврокомиссия намерена помочь украинским беженцам в обмене гривен на евро
Эрдоган надеется на успех возможного диалога президентов России и Украины
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку