Азербайджанская Rail Trans Service и российская 1520 создадут СП в Агдамского промпарке

Азербайджанская компания «Rail Trans Service» и группа компаний «1520», специализирующаяся на производстве инфраструктуры железнодорожного транспорта достигли договоренности о создании совместного предприятия на территории Агдамского промышленного парка (АПП).

В информации на телеграм-канале посольства РФ в Азербайджане отмечается, что СП будет заниматься проектированием, строительством и внедрением систем железнодорожной автоматики и телемеханики на территории Агдамского промпарка.

Российская компания осуществляет передачу компетенций в области передовых систем автоматики устройства сигнализации, централизации и блокировки. В настоящее время ведутся работы по организации производства данных систем на территории АПП.

ГК «1520» в партнерстве с «Rail Trans Service» уже завершила проект модернизации систем автоматики устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи железнодорожного участка Беюк-Кясик-Уджар. В настоящий момент движение поездов на новых устройствах железнодорожной сигнализации уже запущено на всех станциях участка с переменным током.

Ранее компания провела модернизацию участка Астара – граница Азербайджана и Ирана в рамках международного транспортного коридора Север–Юг. Проект, заказчиком которого выступило «Азербайджанские железные дороги», включал детальное проектирование, поставку и установку микропроцессорных систем СЦБ, включая телекоммуникационные и другие компоненты, на станциях Астара и Пограничная.

Кроме того, российская компания провела модернизацию железнодорожных переездов и модернизацию систем СЦБ 42-километровой линии Ляки-Габала.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка на территории площадью 190 га. В настоящее время резидентами парка являются 5 компаний.

Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов.

Б.Рустамбеков