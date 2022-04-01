Азербайджанская Rail Trans Service и российская 1520 создадут СП в Агдамского промпарке

Азербайджанская компания «Rail Trans Service» и группа компаний «1520», специализирующаяся на производстве инфраструктуры железнодорожного транспорта достигли договоренности о создании совместного предприятия на территории Агдамского промышленного парка (АПП).
В информации на телеграм-канале посольства РФ в Азербайджане отмечается, что СП будет заниматься проектированием, строительством и внедрением систем железнодорожной автоматики и телемеханики на территории Агдамского промпарка.
Российская компания осуществляет передачу компетенций в области передовых систем автоматики устройства сигнализации, централизации и блокировки. В настоящее время ведутся работы по организации производства данных систем на территории АПП.
ГК «1520» в партнерстве с «Rail Trans Service» уже завершила проект модернизации систем автоматики устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи железнодорожного участка Беюк-Кясик-Уджар. В настоящий момент движение поездов на новых устройствах железнодорожной сигнализации уже запущено на всех станциях участка с переменным током.
Ранее компания провела модернизацию участка Астара – граница Азербайджана и Ирана в рамках международного транспортного коридора Север–Юг. Проект, заказчиком которого выступило «Азербайджанские железные дороги», включал детальное проектирование, поставку и установку микропроцессорных систем СЦБ, включая телекоммуникационные и другие компоненты, на станциях Астара и Пограничная.
Кроме того, российская компания провела модернизацию железнодорожных переездов и модернизацию систем СЦБ 42-километровой линии Ляки-Габала.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка на территории площадью 190 га. В настоящее время резидентами парка являются 5 компаний.
Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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