Песков: поставки газа пока продолжатся даже при отсутствии платежей в рублях

Переход на оплату рублями экспорта российского газа не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует. Оплата, собственно, по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а там где-то в конце второй половине месяца апреля или даже в начале мая. Вот, собственно, корпорация ("Газпром") будет работать со своими покупателями", - сказал Песков журналистам в пятницу.