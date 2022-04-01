Казахстан будет соблюдать санкции Запада в отношении РФ

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС в отношении России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.
В интервью Euractiv он назвал целью своего визита в ЕС - "продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".
"Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", - подчеркнул Сулейменов.
При этом он отметил, что Казахстан "будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не работает".
"Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. Показать, что у нас есть система, и эта система, к сожалению, останется здесь надолго", - сказал он.
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