Еврокомиссия намерена помочь украинским беженцам в обмене гривен на евро

Еврокомиссия (ЕК) выдвинула в пятницу предложение для рекомендации Совета ЕС о конвертации банкнот гривны в валюту принимающих украинских беженцев государств-членов.

"Это предложение дополняет гуманитарную помощь, предоставляемую ЕС тем, кто бежит из Украины, в частности, когда они перемещаются по территории союза, и оно полностью соответствует законодательству ЕС о предоставлении убежища и внешнеполитической деятельности", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что с начала военной операции России на Украине в Европейский союз прибыли более 3,8 млн человек, спасающихся от боевых действий. Одной из неотложных потребностей беженцев является конвертация их банкнот в гривнах в валюту принимающей страны.

"Сегодняшнее предложение направлено на продвижение скоординированного подхода для всех государств-членов, чтобы предложить тем, кто бежит из Украины, одинаковые условия для конвертации их банкнот в гривнах в местную валюту независимо от государства-члена, в котором они находятся", - сказано в сообщении Еврокомиссии.

В Брюсселе объясняют, что такой подход был необходим в связи с тем, что Национальный банк Украины вынужден приостановить обмен банкнот гривны на наличную иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы Украины. Как следствие, кредитные учреждения в государствах-членах ЕС не желают осуществлять обмен из-за ограниченной конвертируемости банкнот гривны.

Некоторые государства-члены ЕС рассматривают возможность введения национальных схем, поддерживающих конвертацию ограниченного количества гривен на человека, и цель Еврокомиссии, как следует из коммюнике, состоит в том, чтобы последовательно продвигать такие схемы. Эти схемы должны предусматривать максимальный лимит в 10 тыс. гривен на человека, продолжительность действия таких схем должна составлять не менее трех месяцев.