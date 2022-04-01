Нефть стабилизировалась после снижения накануне

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно днем в пятницу после резкого снижения накануне, вызванного ожиданиями увеличения предложения в США за счет высвобождения топлива из стратегических резервов.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,26 (0,25%) - до $104,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,03 (0,03%) - до $100,25 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 6%, WTI упала на 7% после заявления президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он.

"Дело не только в SPR, поскольку такая мера не сможет повлиять на долгосрочные фундаментальные показатели, хотя и поможет ослабить давление на физическом рынке за счет беспрецедентного объема. Замедление роста в Китае, где сохраняются риски локдаунов, также является важным фактором", - отметил аналитик Markets.com Нил Уилсон.

Тем временем министры ОПЕК+ накануне проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.

По расчетам "Интерфакса", это вызовет практически незаметное увеличение квоты для каждой страны по сравнению с планом увеличения добычи на 400 тыс. б/с, который обсуждался ранее (без учета изменения референтной базы).