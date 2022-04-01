Эрдоган надеется на успех возможного диалога президентов России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что надеется на успешный переговорный процесс между лидерами России и Украины, сообщает агентство "Анадолу".
"Надеюсь, что нам удастся обернуть негативные процессы в позитивное русло", - сказал Эрдоган, комментируя идею проведения переговоров президентов РФ и Украины в Стамбуле.
По данным газеты "Дейли сабах", Эрдоган также сообщил журналистам, что как президент Украины Владимир Зеленский, так и президент России Владимир Путин выражали "позитивный подход" к проведению переговоров.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет в пятницу ряд международных телефонных разговоров, в том числе с Эрдоганом.
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