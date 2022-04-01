Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.04.2022 15:46

Эрдоган надеется на успех возможного диалога президентов России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что надеется на успешный переговорный процесс между лидерами России и Украины, сообщает агентство "Анадолу".

"Надеюсь, что нам удастся обернуть негативные процессы в позитивное русло", - сказал Эрдоган, комментируя идею проведения переговоров президентов РФ и Украины в Стамбуле.

По данным газеты "Дейли сабах", Эрдоган также сообщил журналистам, что как президент Украины Владимир Зеленский, так и президент России Владимир Путин выражали "позитивный подход" к проведению переговоров.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет в пятницу ряд международных телефонных разговоров, в том числе с Эрдоганом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az