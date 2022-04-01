Xalq Hayat Sigorta в 2021г увеличила чистую прибыль почти в 7 раз

Чистая прибыль азербайджанской специализированной компании по страхованию жизни «Xalq Hayat Sigorta» по итогам 2021 года составила 1 млн 391 тыс. 672,9 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
По итогам 2020 года чистая прибыль СК Xalq Hayat Sigorta составила 200,818 тыс. манатов. Таким образом, компания в 2021 увеличила чистую прибыль в 6,9 раза.
Согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением, за 2021 год доходы компании составили 5 млн 235,057 тыс. манатов. В том числе страховые премии составили 6 млн 112,864 тыс. манатов (рост на 66,5%), инвестиционные доходы – 1 млн 446,992 тыс. манатов. При этом в 2021 году отрицательный показатель чистых страховых резервов компании составил 2 млн 401,336 тыс. манатов, что привело к снижению доходов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.
Расходы компании за прошлый год составили 3 млн 686,086 тыс. манатов. В том числе, страховые выплаты – 136,141 тыс. манатов, возвращенные страховые взносы – 613,685 тыс. манатов, расходы на ведение страхового дела – 2 млн 523,703 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.
По итогам 2021 года доналоговая прибыль компании составила 1 млн 548,971 тыс. манатов. Выплаты по налогу на прибыль составили 157,299 тыс. манатов.
В минувшем году активы компании увеличились на 38,6% - до 23 млн 791,313 тыс. манатов, обязательства - в 2,7 раза – до 8 млн 338,207 тыс. манатов, капитал - на 9,9% - до 15 млн 453,105 тыс. манатов.
В 2021 году объем депозитов компании, размещенных в банках, вырос на 12,8% - до 9 млн 225 тыс. манатов.
ОАО "Xalq Hayat Sigorta" зарегистрировано 23 ноября 2018 года. Уставный капитал новой страховой компании составляет 15 млн манатов.
Х.Насирзаде
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