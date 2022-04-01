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ТЭК 01.04.2022 16:08

Во Франции не ожидают прекращения поставок газа из РФ из-за требования Москвы об оплате в рублях

Требование российской стороны об оплате экспортируемого в Европу газа в рублях, как ожидается, не приведет к остановке поставок этого энергоресурса, заявила министр экологии Франции Барбара Помпили.

"Информация, которую мы получили от Москвы в последние дни и часы, указывает на то, что компании смогут продолжать перечислять в банки евро. Затем этим банки сами будут должны переводить евро в рубли", - приводит ее слова газета "Фигаро".

"Раз компании могут платить в евро, контракты соблюдаются и, следовательно, - особых изменений для наших компаний не будет. Так что на данном этапе, если предложенное решение будет реализовываться, нет риска разрыва контрактов. А если так, то по идее не должно быть остановки российских поставок", - подытожила Помпили.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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