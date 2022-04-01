Во Франции не ожидают прекращения поставок газа из РФ из-за требования Москвы об оплате в рублях

Требование российской стороны об оплате экспортируемого в Европу газа в рублях, как ожидается, не приведет к остановке поставок этого энергоресурса, заявила министр экологии Франции Барбара Помпили.
"Информация, которую мы получили от Москвы в последние дни и часы, указывает на то, что компании смогут продолжать перечислять в банки евро. Затем этим банки сами будут должны переводить евро в рубли", - приводит ее слова газета "Фигаро".
"Раз компании могут платить в евро, контракты соблюдаются и, следовательно, - особых изменений для наших компаний не будет. Так что на данном этапе, если предложенное решение будет реализовываться, нет риска разрыва контрактов. А если так, то по идее не должно быть остановки российских поставок", - подытожила Помпили.
Азербайджанская Rail Trans Service и российская 1520 создадут СП в Агдамского промпарке
ANAMA подписала меморандумы о сотрудничестве с организациями из Турции, России и Словении
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 488,4 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
В МИД КНР считают США ответственными за события на Украине
Еврокомиссия намерена помочь украинским беженцам в обмене гривен на евро
Эрдоган надеется на успех возможного диалога президентов России и Украины
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку