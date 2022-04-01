Премьер Пакистана обвинил США в несправедливой критике его позиции по отношению к РФ

Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал "могущественную страну" за несправедливое, по его мнению, отношение к Исламабаду и его отношений с Россией, пишет в пятницу газета Hindustan Times.
По его словам, с одной стороны эта страна "была разгневана" недавним визитом премьера Пакистана в Россию (24 февраля - ИФ). "А с другой стороны, эта же страна поддерживает своего союзника Индию, которая сейчас импортирует нефть из России", - приводит газета его слова.
Газета пишет, что заявление Хана прозвучало на фоне вызова в МИД Пакистана высокопоставленного американского дипломата: в Исламабаде выразили протест против вмешательства Вашингтона во внутренние пакистанские дела.
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