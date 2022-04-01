Airbus в условиях санкций против РФ намерен искать альтернативные источники поставок титана

Европейский авиапромышленный концерн Airbus в условиях действия западных санкций против РФ намерен искать альтернативные источники поставок титана.

"Геополитические риски интегрированы в политику Airbus в отношении поставщиков титана. Мы защищены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мы активизируем наши усилия по обеспечению альтернативных источников поставок", - сообщил "Интерфаксу" представитель Airbus.

В РФ расположен крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

В начале марта о приостановке закупки титана из России сообщил американский концерн Boeing Co.