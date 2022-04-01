В МАГАТЭ определяют, какое оборудование могут передать Украине для АЭС

МАГАТЭ определяет, какое именно оборудование может передать Украине для обеспечения безопасности на АЭС, заявил в пятницу глава организации Рафаэль Гросси.

"Мы изучаем список, который передали нам украинские коллеги. И мы будем определять, что из этого у нас есть", - сказал он на пресс-конференции в Вене.

Гросси заверил, что никаких необычных просьб Украина ему не направляла. "Тут нет ничего таинственного. Речь пойдет об обычном оборудовании для безопасности", - отметил гендиректор МАГАТЭ.