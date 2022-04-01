Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.04.2022 22:01

Еврокомиссия выделит гранты на 1,1 млрд евро на проекты по сокращению выбросов CO2

Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу о подписании соглашений по грантам на сумму 1,1 млрд евро для семи крупномасштабных проектов по сокращению выбросов CO2.

"С помощью Инновационного фонда Европейская комиссия выделяет 1,1 млрд евро для расширения возможностей передовых инновационных предприятий, которые разрабатывают современнейшие технологии и стимулируют своей деятельностью климатический переход в соответствующих отраслях", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

По его словам, "это укрепляет позицию европейской промышленности как мирового лидера в области экологически чистых технологий, создает рабочие места на местном уровне и помогает ускорить переход к "зеленым" технологиям".

Как объясняется в коммюнике Еврокомиссии, гранты Инновационного фонда ЕС, финансируемого за счет доходов от системы торговли квотами ЕС на выбросы, предназначены для проектов, направленных на сокращение выбросов более чем на 76 млн тонн CO2-эквивалента в течение первых десяти лет их действия.

Семь проектов внедряют инновационные низкоуглеродные технологии в промышленных масштабах, охватывая такие ключевые отрасли, как производство водорода, стали, химической продукции, цемента, солнечной энергии, биотоплива, а также улавливание и хранение углерода.

В числе проектов, указывается в коммюнике ЕК, шведская установка по улавливанию и хранению биоэнергетического углерода, испанский завод по производству метанола из отходов, французское производство цемента с нейтральным уровнем выбросов углерода, итальянская промышленная линия по выпуску инновационных высокопроизводительных фотоэлектрических модулей и др.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЫБРОСЫ, ИНИЦИАТИВА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az