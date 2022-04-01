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Дальнее зарубежье 01.04.2022 19:05

Германия приостановила сотрудничество с РФ и Белоруссией в налоговой сфере - Der Spiegel

Германия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере, сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

"Германия приостановила свое сотрудничество с Россией и Белоруссией, в том числе по налоговым вопросам, сообщил федеральный министр финансов Кристиан Линднер своему украинскому коллеге Сергею Марченко в письме в прошлый вторник, с которым ознакомился Der Spiegel", - говорится в сообщении.

В частности, приостанавливается обмен информацией между налоговыми органами, Германия больше не возмещает российским гражданам и компаниям удержания в случае двойного налогообложения.

Согласно статье, министр заверил своего украинского коллегу, что федеральное правительство поддержит усилия Организации экономического сотрудничества и развития по исключению России из всех ее органов.

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