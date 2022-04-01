Главное управление Внутренних войск Азербайджана закупит военную экипировку на 4,7 млн манатов

Главное управление внутренних войск МВД Азербайджана закупит солдатские вещмешки и экипировку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, в связи с этим главное управление внутренних войск подписало четыре контракта на общую сумму 4 млн 696,219 тыс. манатов.

С ОАО «Bakixanov Trikotaj» подписан контракт на закупку вещмешков. Сумма контракта – 1 млн 300,4 тыс. манатов.

С ООО «Buta-Tikish» подписан контракт на закупку головных уборов, спецодежды, полотенец, постельных и воинских принадлежностей. Сумма договора – 1 млн 931 тыс. 311,9 манат.

С ООО «ME.GA.AN» подписаны два контракта. Первый контракт предусматривает закупку зимней и летней обуви, сапог, казарменных тапочек, спортивной обуви и ботинок полетных облегченных (сумма – 469,569 тыс. манатов), второй контракт предусматривает закупку высоких армейских ботинок и резиновых сапог (сумма - 994,938 тыс. манатов).

Б.Рустамбеков