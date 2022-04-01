ЕС ожидает от Китая поддержки для урегулирования ситуации на Украине

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что Китай мог бы сыграть важную роль в прекращении конфликта на Украине.
"Мы призвали Китай помочь нам положить конец войне на Украине", - заявил Мишель в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после видеосаммита ЕС-Китай.
По его словам, "позитивные меры, принятые Китаем, чтобы положить конец войне, будут приветствоваться европейцами и мировым сообществом".
Он считает, что любая попытка обойти санкции против РФ или оказать России помощь только продлит конфликт.
"Это приведет к еще большему числу погибших людей и будет иметь еще более тяжелые экономические последствия. В долгосрочной перспективе это не послужит ничьим интересам", - сказал председатель Европейского совета.
Он подчеркнул, что ЕС будет "проявлять бдительность в отношении любых попыток оказать России финансовую или военную помощь".
По словам Мишеля, Евросоюз и Китай согласны, что военные действия на Украине угрожают международной безопасности и мировой экономике. "Эта двойная нестабильность не в интересах Китая, как и не в интересах Европейского союза. У нас общая ответственность работать во имя мира и стабильности", - подчеркнул глава Евросовета.
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