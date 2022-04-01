Южная Корея разрешила еще 39 компаниям РФ поставлять рыбную продукцию на свой рынок

Южная Корея разрешила еще 39 российским компаниям поставлять рыбную продукцию на свой рынок, сообщает Россельхознадзор.

Такое решение принял департамент рыбохозяйственной инфраструктуры и политики в области аквакультуры министерства морских дел и рыболовства страны.

Таким образом, число российских компаний, имеющих право на поставки рыбной продукции в Южную Корею, увеличилось до 921.

На этой же неделе Россельхознадзор сообщал о том, что Вьетнам разрешил 6 российским компаниям ввозить непереработанную рыбопродукцию в страну. Число поставщиков увеличилось до 77.

По данным центра "Агроэкспорт", РФ в 2021 году экспортировала 2,1 млн тонн рыбной продукции, что на 8,2% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки выросли на 25%, до $6,7 млрд.

Статус крупнейшего покупателя сохранила Южная Корея - отгрузки в эту страну выросли на 35%, до $2,2 млрд, около 49% этого объема пришлось на ракообразные, 42% - на мороженую рыбу.