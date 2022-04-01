Глава Еврокомиссии призвала КНР не вмешиваться в действие санкций ЕС против РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу призвала КНР, по крайней мере, не оказывать поддержки Москве в связи с санкциями ЕС против России.

"Конечно, мы ожидаем, что Китай если и не поддержит санкции, то он хотя бы предпримет все возможное, чтобы не вмешиваться в их действие", - сказала она после видеосаммита ЕС-Китай.

Она отметила, что Китай как постоянный член СБ ООН несет значительную ответственность за происходящее, и что КНР может повлиять на РФ и вернуть ее за стол переговоров. Она также сказала, что ситуация на Украине имеет глобальное влияние, которое, в частности, проявляется в возможности продовольственного кризиса.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель, говоря о попытках ЕС убедить Китай не помогать РФ обходить западные санкции, напомнил о значении торговых отношений КНР и ЕС.

"Мы надеемся, что Китай услышал те аргументы, которые мы представили. Также мы надеемся, что Китай будет думать о своей репутации на мировой арене и примет во внимание важность его торговых отношений с ЕС", - отметил Мишель.