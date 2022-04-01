ОПЕК+ считает данные МЭА по добыче необъективными из-за позиции по перспективам нефтегазовой отрасли - Новак

Исключение оценок МЭА (Международное энергетическое агентство, IEA) из расчета производства нефти странами ОПЕК+ связано с позицией организации по перспективам нефтегазовой отрасли, пояснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"На мой взгляд, это вызвано тем, что они необъективно относятся к текущей ситуации, к прогнозированию. Известное заявление главы МЭА Фатиха Бироля, что давайте не будем инвестировать в нефтегазовую отрасль. Понятно, что, если такие заявления делаются, понятно, что соответствующие установки при расчетах, экономическом анализе делаются, и это не объективно. И ОПЕК посчитал, что не готов использовать эти данные, как объективные", - сказал Новак.
Как сообщалось, ОПЕК+ приняла решение заменить данные МЭА на расчеты Wood Mackenzie и Rystad Energy в оценке добычи нефти странами-участницами соглашения.
В свою очередь, в МЭА заявили, что его доклады являются "ключевым источником фундаментальных данных и анализа". "В целях обеспечения прозрачности МЭА отныне будет размещать свои ежемесячные отчеты о добыче нефти ОПЕК+ в публичном доступе", - говорится в распространенном заявлении.
Техкомитет ОПЕК+ уже не учитывал данные МЭА в отчете по итогам февраля, заменив их на расчеты Rystad Energy и Wood Mackenzie. Так, если перед заседанием техкомитета эксперты рассматривали доклад, согласно которому добыча ОПЕК+ в феврале была на 1,05 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем оговорено квотами, и исполнение сделки оценивалось в 136%, то замена данных МЭА привела к тому, что теперь уровень исполнения сделки принят за 132%, то есть добыча была лишь на 936 тыс. б/с меньше, чем планировалось. Разница в оценках - 117 тыс. б/с.
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