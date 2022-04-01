Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 01.04.2022 18:16

Взаимный товарооборот Азербайджана и Узбекистана с начала 2022г увеличился на 25%

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу принял председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, находящуюся в стране с визитом, сообщает сайт узбекского лидера.

“В ходе встречи было подчеркнуто, что (...) в последние годы удалось достичь ощутимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества.(...) За последние годы, несмотря на пандемию, товарооборот вырос в 4 раза. С начала года торговля увеличилась на 25%. Созданы более 200 совместных предприятий”, - отмечается в информации.

Стороны отметили, что данной позитивной динамике способствовало также налаживание тесного и многопланового партнерства между парламентами Узбекистана и Азербайджана.

Мирзиёев и Гафарова подчеркнули, что в целях дальнейшего развития взаимодействия необходимо укрепить системное и регулярное сотрудничество законодательных органов двух стран.

При этом, парламенты, как прямые представители узбекского и азербайджанского народов, должны сыграть ключевую роль в продвижении «народной дипломатии», в том числе посредством укрепления связей между регионами Узбекистана и Азербайджана, поддержки экономических и гуманитарных проектов.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СПИКЕР, УЗБЕКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az