Взаимный товарооборот Азербайджана и Узбекистана с начала 2022г увеличился на 25%

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу принял председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, находящуюся в стране с визитом, сообщает сайт узбекского лидера.

“В ходе встречи было подчеркнуто, что (...) в последние годы удалось достичь ощутимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества.(...) За последние годы, несмотря на пандемию, товарооборот вырос в 4 раза. С начала года торговля увеличилась на 25%. Созданы более 200 совместных предприятий”, - отмечается в информации.

Стороны отметили, что данной позитивной динамике способствовало также налаживание тесного и многопланового партнерства между парламентами Узбекистана и Азербайджана.

Мирзиёев и Гафарова подчеркнули, что в целях дальнейшего развития взаимодействия необходимо укрепить системное и регулярное сотрудничество законодательных органов двух стран.

При этом, парламенты, как прямые представители узбекского и азербайджанского народов, должны сыграть ключевую роль в продвижении «народной дипломатии», в том числе посредством укрепления связей между регионами Узбекистана и Азербайджана, поддержки экономических и гуманитарных проектов.

Х.Насирзаде