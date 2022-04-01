Специалисты МАГАТЭ просят организовать им визит на Запорожскую АЭС, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой агентства Рафаэлем Гросси.
"Просят организовать визит на Запорожскую атомную станцию", - сказал Лихачев.
Он напомнил, что представители МАГАТЭ на следующей неделе планируют посетить Чернобыльскую АЭС.
Как сообщил ранее в пятницу "Росатом" по итогам переговоров, ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины начнется на следующей неделе. В своем официальном аккаунте в Twitter Гросси подтвердил, что планирует возглавить миссию по оказанию помощи и поддержке Чернобыльской АЭС. По его словам, это будет первая из серии таких миссий по ядерной и физической безопасности на Украине.
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