Эрдоган вновь предлагает Путину провести в Турции его переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу вновь выступил с инициативой организовать переговоры российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского на турецкой территории, сообщило агентство "Анадолу",

"В телефонном разговоре с Владимиром Путиным турецкий президент Эрдоган повторил предложение принять у себя встречу между украинским и российским лидерами", - отмечает агентство на своей странице в твиттере.

Также Эрдоган сказал, что "положительный и конструктивный" ход переговоров в Стамбуле делегаций РФ и Украины повышает надежды на достижение мира на Украине.

Кроме того, по информации "Анадолу", в телефонном разговоре Путин поблагодарил Эрдогана за то, что российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле.

Накануне Эрдоган заявлял, что его страна нацелена на скорейшую организацию переговоров президентов России и Украины.

Эрдоган также указывал, что Турция будет готова в будущем выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины, но нужно изучить этот вопрос более детально.