Эрдоган вновь предлагает Путину провести в Турции его переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу вновь выступил с инициативой организовать переговоры российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского на турецкой территории, сообщило агентство "Анадолу",
"В телефонном разговоре с Владимиром Путиным турецкий президент Эрдоган повторил предложение принять у себя встречу между украинским и российским лидерами", - отмечает агентство на своей странице в твиттере.
Также Эрдоган сказал, что "положительный и конструктивный" ход переговоров в Стамбуле делегаций РФ и Украины повышает надежды на достижение мира на Украине.
Кроме того, по информации "Анадолу", в телефонном разговоре Путин поблагодарил Эрдогана за то, что российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле.
Накануне Эрдоган заявлял, что его страна нацелена на скорейшую организацию переговоров президентов России и Украины.
Эрдоган также указывал, что Турция будет готова в будущем выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины, но нужно изучить этот вопрос более детально.
Путин и Пашинян подтверждают необходимость соблюдения договоренностей по Карабаху
Взаимный товарооборот Азербайджана и Узбекистана с начала 2022г увеличился на 25%
Главное управление Внутренних войск Азербайджана закупит военную экипировку на 4,7 млн манатов
Сбербанк закроет лондонское подразделение, находится в контакте с регулятором Великобритании
Центр изготовления деталей для самолетов может открыться в Казани в 2023г
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 488,4 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку