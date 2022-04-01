Нефть завершает неделю сильнейшим падением за два года, Brent у $105 за баррель

Нефтяные котировки по-прежнему слабо меняются вечером в пятницу, однако завершают неделю самым резким снижением за два года на ожиданиях увеличения предложения в США за счет высвобождения топлива из стратегических резервов.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:59 подорожали на $0,31 (0,3%) - до $105,01 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,24 (0,24%) - до $100,04 за баррель.
С начала недели Brent подешевела более чем на 10%, WTI упала на 12%. Это худшая динамика для обоих контрактов с апреля 2020 года, по данным FactSet.
Недельное падение спровоцировали заявления президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.
Такая мера может сдержать рост цен на нефть в ближайшей перспективе, однако это всего лишь временное решение, полагают аналитики.
"Сейчас ситуация такова, что до конца года мы ожидаем дефицит в размере порядка 2 млн баррелей в сутки, и фундаментальные показатели на нефтяном рынке все еще складываются в пользу "быков", - написали аналитики Sevens Report Research.
Тем временем министры ОПЕК+ накануне проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.
"ОПЕК+ по-прежнему игнорирует призывы США и западных держав повысить добычу, чтобы сократить дефицит поставок", - отмечается в аналитической записке Sevens Report.
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