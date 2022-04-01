Страны МЭА приняли решение о высвобождении нефти из резервов

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), в пятницу приняли совместное решение о высвобождении нефти из своих стратегических запасов вслед за аналогичным шагом Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Конкретные объемы запасов, которые государства-члены планируют поставить на рынок из резервов, будут озвучены в начале следующей недели, сказал он.
Накануне президент США Джо Байден заявил о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев, то есть всего 180 млн баррелей.
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