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ТЭК 01.04.2022 19:55

Страны МЭА приняли решение о высвобождении нефти из резервов

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), в пятницу приняли совместное решение о высвобождении нефти из своих стратегических запасов вслед за аналогичным шагом Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Конкретные объемы запасов, которые государства-члены планируют поставить на рынок из резервов, будут озвучены в начале следующей недели, сказал он.

Накануне президент США Джо Байден заявил о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев, то есть всего 180 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, РЕЗЕРВЫ, МЭА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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