Страны МЭА приняли решение о высвобождении нефти из резервов

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), в пятницу приняли совместное решение о высвобождении нефти из своих стратегических запасов вслед за аналогичным шагом Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Конкретные объемы запасов, которые государства-члены планируют поставить на рынок из резервов, будут озвучены в начале следующей недели, сказал он.

Накануне президент США Джо Байден заявил о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев, то есть всего 180 млн баррелей.