Байден: вслед за США свыше 30 стран решили высвободить нефть из резервов

Президент США Джо Байден заявил, что в пятницу более 30 стран присоединились к кампании по насыщению нефтью рынка с целью добиться снижения цен на этот энергоресурс.
"Я координировал этот шаг с союзниками и партнерами по всему миру. Этим утром более 30 стран в мире собрались на экстренную встречу и согласились высвободить для рынка десятки миллионов дополнительных баррелей нефти", - сказал он журналистам в Белом доме.
Он заявил, что самые разные государства выступили единым фронтом с целью не дать РФ "превратить энергетические ресурсы в оружие", направленное против США, государств Европы и других стран.
При этом Байден назвал нынешнее высвобождение топлива из стратегического запаса США наиболее масштабным в американской истории. Президент добавил, что его администрация работает с американскими производителями нефти для увеличения ее производства.
Накануне Байден объявил о решении направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. "Насколько снизятся цены - никто не знает", - сказал он при этом.
Президент добавил, что во многом цены будут зависеть от того, сколько нефти из стратегических запасов согласятся высвободить союзники США. Байден предположил, что они могли бы выделить 30-50 млн баррелей.
На этом фоне нефтяные котировки завершают неделю самым резким снижением за два года. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:59 стоили $105,01 за баррель, фьючерсы на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $100,04 за баррель.
С начала недели Brent подешевела более чем на 10%, WTI - на 12%.
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