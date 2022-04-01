Путин и Пашинян подтверждают необходимость соблюдения договоренностей по Карабаху

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Карабаха. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - говорится в сообщении
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