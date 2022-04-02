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Наука и образование 02.04.2022 00:05

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками

Американская тяжелая ракета Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с 40 спутниками, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск в рамках миссии Transporter 4 был осуществлен в 12:24 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета должна вывести на орбиту 40 малых космических аппаратов в интересах коммерческих и государственных операторов США и других стран. Вес каждого не превышает 200 кг. Стоимость запуска для одного мини-спутника составляет $1 млн.

Примерно через 1,5 часа после запуска они будут выведены на солнечно-синхронную орбиту.

При этом через 10,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в седьмой раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в 530 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из Атлантики две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах.

Это уже третий запуск ракеты SpaceX в текущем году. 7 января и 19 марта ракеты-носители Falcon 9 успешно вывели на орбиту две партии мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


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