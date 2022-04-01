Индекс Nasdaq потерял $2 трлн капитализации в I кв., для многих компаний квартал стал худшим в истории

Фондовый индекс американских высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite по итогам первого квартала упал на 9,1%, а входящие в него компании потеряли $1,99 трлн капитализации, пишет MarketWatch.
Более того, для 12 компаний из индекса минувший квартал стал худшим в истории.
Из них максимальное падение зафиксировали акции онлайн-площадки Etsy Inc., которая специализируется на торговле изделиями ручной работы - на 43,2%. Бумаги платежной системы PayPal Holdingsупали в цене на 37,9%, разработчика облачного ПО Ceridian HLM Holding Inc. - на 34,6%.
Между тем в плане потерянной за первый квартал капитализации безоговорочным лидером стала Meta Platforms - рыночная стоимость компании в январе-марте рухнула на $317,2 млрд. Это больше, чем стоимость медиагиганта Walt Disney Co., и в три раза больше, чем совокупная капитализация трех конкурирующих соцсетей - Snap Inc., Twitterи Pinterest Inc.
В числе других компаний, для которых прошлый квартал оказался худшим за всю их историю - производитель систем очистки воды Xylem Inc., производитель ветеринарных препаратов Zoetis Inc., интернет-провайдер Charter Communications, Match Group, владелец приложения для знакомств Tinder, а также производитель лифтов Otis Worldwide Corp.
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