Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 01.04.2022 22:35

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты Falcon 9, стартовавшей в пятницу с 40 малыми спутниками, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск в рамках миссии Transporter 4 был осуществлен в 12:24 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Вертикальная посадка первой ступени на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 530 км от космодрома, была осуществлена через 10,5 минут после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже седьмой раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РАКЕТА, СТУПЕНЬ, ПОСАДКА


Похожие новости


Госдеп США осудил очередной ракетный пуск Северной Кореи, призвав к диалогу Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон Приближающийся к Земле "астероид" является ракетой из прошлого века - NASA Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников NASA завершает установку двигателей на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну Требования США по ракете 9М729 - лишь предлог для выхода из ДРСМД, считает Лавров

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az