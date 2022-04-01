Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты Falcon 9, стартовавшей в пятницу с 40 малыми спутниками, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск в рамках миссии Transporter 4 был осуществлен в 12:24 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Вертикальная посадка первой ступени на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 530 км от космодрома, была осуществлена через 10,5 минут после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже седьмой раз.