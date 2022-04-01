Спецштурмовые группы на учениях в Нахчыване уничтожили условного противника

Минобороны Азербайджана сообщает о проведении командно-штабных учениях в Нахчыванском гарнизоне.

“Соединения и части войск Нахчыванского гарнизона, приведенные в различные степени боевой готовности в соответствии со сценарием командно-штабных учений, были подняты по сигналу «Тревога». Террористические группировки условного противника, выявленные в труднопроходимой горной местности, были уничтожены специальными штурмовыми группами при поддержке дронов и беспилотных летательных аппаратов, захвачены господствующие высоты”, - отмечается в информации.

Минобороны сообщает, что противотанковыми подразделениями, занявшими рубежи прорыва на танкоопасных направлениях, стрельбой прямой и полупрямой наводкой была уничтожена бронетехника условного противника.

В ходе учений также были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией. “Подразделения ПВО выполнили действия против средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов условного противника”, - сообщает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде