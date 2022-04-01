Ближний Восток и северная Африка будут в критическом положении при сохранении высоких цен на продовольствие и топливо до года - ВБ

Страны Ближнего Востока и Северной Африки оказались в критическом положении с продовольственной безопасностью и топливом на фоне ситуации на Украине, заявила телеканалу "Аль-Арабийя" управляющий директор по политике в области развития Всемирного банка Мари Пангесту.

По ее словам, "команда Всемирного банка оценивает, что если в период от шести месяцев до года будут наблюдаться высокие цены на продовольствие и топливо", это может негативно повлиять на экономические перспективы региона.

Она отметила, что на данный момент Всемирный банк беспокоит "физическая и ценовая доступность" продовольствия в масштабах мира. Однако она уточнила, что в отличие от глобального продовольственного кризиса 2008 года действительной нехватки продуктов питания нет.

"Имеется существенное производство пшеницы, риса и другого зерна", - пояснила она.

Также она объяснила, что проблемы со снабжением едой вызваны не только событиями вокруг Украины.

"Продовольственная безопасность и падение цен - это не то, что исчезнет даже когда мы урегулируем нынешнюю ситуацию", - резюмировала Пангесту.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу Medi 1, что ситуация вокруг Украины влияет на поставки продовольствия и цены на энергоносители по всему миру.

До этого заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин отмечал, что неизбирательные санкции в связи с украинским конфликтом приведут к новым гуманитарным проблемам в глобальном масштабе. По его словам, санкции и экономические блокады искусственно усугубляют нехватку продовольствия, ведут к росту цен, нарушают производство продовольствия и цепочки его поставок по всему миру, "ложатся тяжелым бременем на развивающиеся страны".