США и Великобритания обсудили дальнейшие действия по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудили по телефону очередные меры в связи с ситуацией на Украине, сообщается в пресс-релизе Госдепа США.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Великобритании Лиз Трасс подчеркнули важность трансатлантического союза в поддержке Украине и согласовали дальнейшие действия против тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры обсудили предстоящую встречу министров иностранных дел стран НАТО.