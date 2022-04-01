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Дальнее зарубежье 01.04.2022 22:58

США и Великобритания обсудили дальнейшие действия по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудили по телефону очередные меры в связи с ситуацией на Украине, сообщается в пресс-релизе Госдепа США.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Великобритании Лиз Трасс подчеркнули важность трансатлантического союза в поддержке Украине и согласовали дальнейшие действия против тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры обсудили предстоящую встречу министров иностранных дел стран НАТО.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЕРЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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