Берлин рассматривает возможность высылки двух десятков российских дипломатов

Правительство Германии рассматривает возможность высылки из страны значительного числа российских дипломатов, которых подозревают в ведении разведывательной деятельности, пишет в пятницу немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

"По данным издания, Германия может выслать из российских представительств такое же количество сотрудников, как недавно Бельгия и Нидерланды, то есть около 20 человек", - говорится в статье.

В то же время подчеркивается, что "в правительстве Германии все еще обсуждаются различные варианты".