Президент Индии впервые посетил Туркменистан

Президент Индии Рам Натх Ковинд прибыл в пятницу с трехдневным государственным визитом в Ашхабад, сообщает информационная программа туркменского ТВ.

В международном аэропорту туркменской столицы его встречали вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов и министр образования Гурбангуль Атаева.

Отмечается, что после этого состоялась торжественная церемония встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с индийским коллегой.

В субботу состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы укрепления двусторонних связей, а также партнерство между Индией и Центральной Азией.

Это первый в истории визит президента Индии в Туркменистан.

Для Бердымухамедова это первая встреча на высшем уровне в должности президента Туркменистана, после его победы на выборах 12 марта этого года.

Одной из тем переговоров станет реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).