США вводят ограничения на экспорт в отношении 120 компаний РФ и Беларуси

Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении 120 российских и белорусских компаний, связанных с оборонной сферой, сообщается в документе этого ведомства, опубликованном на сайте Федерального реестра.
"Власти США сочли, что действия этих 120 организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политике страны", - говорится в документе.
Как отмечается в Федеральном реестре, на сайте Минторга документ опубликуют 7 апреля.
Эти 120 юридических лиц включены в список, на который распространяются положения закона США об экспортном регулировании. В соответствии с ним, в отношении включенных в список организаций в частности применяются ограничения возможностей по лицензиям на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.
Среди попавших в список компаний - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз", АО "Энергия", новосибирский завод "Электросигнал", "Тамбовский завод "Октябрь", АО "Уралэлемент" и другие.
Накануне директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что внесенные в список Минторга компании больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, "в получении которой будет отказано в большинстве, если не во всех случаях".
Спецштурмовые группы на учениях в Нахчыване уничтожили условного противника
Путин и Пашинян подтверждают необходимость соблюдения договоренностей по Карабаху
Взаимный товарооборот Азербайджана и Узбекистана с начала 2022г увеличился на 25%
Нефтетрейдер намерен вложить 51 млн руб. в создание круглогодичной базы снабжения флота под Мурманском
Еврокомиссия выделит гранты на 1,1 млрд евро на проекты по сокращению выбросов CO2
Индекс Nasdaq потерял $2 трлн капитализации в I кв., для многих компаний квартал стал худшим в истории
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку