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Дальнее зарубежье 02.04.2022 00:02

США вводят ограничения на экспорт в отношении 120 компаний РФ и Беларуси

Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении 120 российских и белорусских компаний, связанных с оборонной сферой, сообщается в документе этого ведомства, опубликованном на сайте Федерального реестра.

"Власти США сочли, что действия этих 120 организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политике страны", - говорится в документе.

Как отмечается в Федеральном реестре, на сайте Минторга документ опубликуют 7 апреля.

Эти 120 юридических лиц включены в список, на который распространяются положения закона США об экспортном регулировании. В соответствии с ним, в отношении включенных в список организаций в частности применяются ограничения возможностей по лицензиям на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.

Среди попавших в список компаний - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз", АО "Энергия", новосибирский завод "Электросигнал", "Тамбовский завод "Октябрь", АО "Уралэлемент" и другие.

Накануне директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что внесенные в список Минторга компании больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, "в получении которой будет отказано в большинстве, если не во всех случаях".

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Тэги: США, РОССИЯ, КОМПАНИИ, МЕРЫ


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