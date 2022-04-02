Количество случаев COVID-19 в мире приблизилось к 490 млн

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 489 млн 612 тыс. 899 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 148 тыс. 487 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 млн 140 тыс. 309 и 982 тыс. 371.

Индия - 43 млн 27 тыс. 35 и 521 тыс. 264.

Бразилия - 29 млн 978 тыс. 670 и 660 тыс. 265.

Франция - 25 млн 952 тыс. 226 и 143 тыс. 441.

Великобритании - 21 млн 379 тыс. 545 и 166 тыс. 168.

Германии - 21 млн 394 тыс. 691 и 129 тыс. 695.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 791,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 14 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 66, Франции - 2 тыс. 171, Великобритании - 2 тыс. 417, Германии - 1 тыс. 547.