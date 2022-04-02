Зеленский хотел бы видеть Китай в составе стран-гарантов безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кроме стран НАТО к списку стран-гарантов безопасности Украины хотел бы присоединения также внеблоковых государств, включая Китай.

"Нам бы хотелось, чтобы к США, Великобритании, Германии, Франции, Турции присоединились и те страны, которые этого хотят", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, перечисленные им страны "заявили о готовности стать гарантами безопасности" или же Украина обменялась с ними соответствующими документами. Это касается, в частности, Израиля и Ирландии. Он добавил, что "мы бы также хотели, чтобы к ним присоединился Китай".

В ответ на вопрос ведущего, касающийся помощи Китая России, Зеленский сказал: "Я бы хотел видеть Китай на нашей стороне. Но выбор за ними".

Накануне в ходе видеосаммита с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать взаимодействие ЕС с Китаем по двусторонним отношениям и глобальным вопросам.

Он, говоря об Украине, сказал, в частности: "Первопричина украинского кризиса кроется в долгосрочном накоплении противоречий в области региональной безопасности в Европе. Решение состоит в том, чтобы позаботиться о разумных соображениях безопасности всех заинтересованных сторон".

Китайский лидер отметил, что Пекин "поддерживает диалог между Европой, Россией, Соединенными Штатами и НАТО", выступает за поиск путей "решения проблем и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности".

Глава КНР также призвал Евросоюз "сформировать собственное представление о Китае, принять независимую политику по Китаю и работать с Китаем" с целью устойчивого развития в двусторонних отношениях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 апреля, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только российской стороне, но также Украине и Европе.

"Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели.