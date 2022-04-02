Реализация договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Беларуси на международной арене - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

"За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе - отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства", - отметил в поздравительной телеграмме президент России.

В пресс-службе подчеркнули, что Путин "выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Беларуси на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства".

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки", - подчеркнул глава российского государства.

2 апреля является Днем единения народов Беларуси и России. В 1996 году в этот день президенты РФ и РБ Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор "Об образовании Сообщества России и Беларуси". Год спустя, этим же днем датирован договор "О Союзе Беларуси и России".