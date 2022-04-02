Транзитная заявка через Украину в субботу остается на максимуме

Температура воздуха в Европе в субботу днем, а особенно в ночь на воскресенье опустится до минимальных значений за время наблюдаемого в настоящее время похолодания. Средняя температура воздуха на этой неделе на 7 градусов ниже, чем на неделе с 14 по 20 марта. На этом фоне загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 108,3 млн куб. м на 2 апреля", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Также и данные "Оператора ГТС Украины" показывают, что номинация на 2 апреля составляет 108,0 млн куб. м, заявка на 1 апреля была 108,1 млн куб. м.
Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" (транспортирует газ через Беларусь и Польшу в Германию) на входе в ГТС ФРГ вечером в пятницу остановился. Это связано с тем, что сумма заявок в прямом (из России в Германию) и реверсном (из Германии в Польшу) направлении практически сравнялись. С утра субботы сумма заявок аверса и реверса складывается в пользу реверсного направления.
Из-за пришедшего в Европу ненастья в регионе, наконец, исправилась ситуация с выработкой электроэнергии за счет ветровой электрогенерации. Если в начале текущей недели ветроэлектростанции обеспечивали лишь 10% выработки электроэнергии по ЕС, то в пятницу их доля восстановилась до 23%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
С апреля действует введенный указом президента России новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Пока европейские покупатели газа "Газпрома" сохраняют практически прежние заявки на отбор газа.
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