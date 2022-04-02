Пекин придает большое значение развитию отношений с Баку - Си Цзиньпин

Пекин придает большое значение развитию отношений с Баку, заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном.
«Я придаю большое значение развитию двусторонних отношений и, пользуясь случаем 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой, готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях и сотрудничестве в различных сферах на благо наших стран и их народов», - говорится в поздравлении китайского лидера, в субботу опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
Председатель КНР подчеркнул, что «Китай и Азербайджан являются традиционными партнерами дружбы и сотрудничества». «На протяжении 30 лет китайско-азербайджанские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие и активно продвигается сотрудничество во всех областях, обе страны тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях», - отметил он.
Китайский лидер обратил внимание на то, что «после вспышки пандемии COVID-19 Китай и Азербайджан помогают и поддерживают друг друга, объединяют усилия для преодоления трудностей, что демонстрирует традиционную дружбу между нашими народами».
Р.Керимов
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