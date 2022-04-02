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Внешняя политика 02.04.2022 12:09

Баку поддерживает привлечение большего количества китайских компаний в Карабах и Восточный Зангезур - Алиев

За последние тридцать лет азербайджано-китайские отношения неуклонно развивались и будут развиваться и впредь, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном послании председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпиню по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

Текст документа опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев отметил высокий уровень политических связей, взаимовыгодное сотрудничество в экономической, транспортно-логистической, телекоммуникационной, гуманитарной и других областях.

Он заявил, что Азербайджан, расположенный на стыке транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, был одной из первых стран, поддержавших выдвинутую Китаем инициативу «Один пояс, один путь».

«Инфраструктурные проекты, реализуемые в сфере транспорта, транзита и логистики в нашей стране, и создаваемые новые коридоры открывают большие возможности для нашего сотрудничества», - считает президент Азербайджана.

Алиев отметил, что «освобождение исторических земель Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны создало благоприятные условия для диверсификации сотрудничества» между Баку и Пекином. «Мы поддерживаем привлечение большего количества китайских компаний к работам по восстановлению и реконструкции в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах», - заявил он.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Баку и Пекин успешно сотрудничают как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

«Азербайджан и Китай всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга», - заметил Алиев.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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